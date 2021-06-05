Üye Girişi
Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 1 yıl daha yola devam edecek - Son Dakika

Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 1 yıl daha yola devam edecek

05.06.2021 13:25

- Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 1 yıl daha yola devam edecek DG Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı.

- Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 1 yıl daha yola devam edecek

SİVAS - DG Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı. Çalımbay, 1 yıl daha Sivasspor'u çalıştıracak.

Yeni sezonda Avrupa'ya gitmeyi garantileyen ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, 2. Başkan Erdal Sarılar ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Kulübümüzü önemli başarılara taşıyan Rıza hocamızla 1 yıllık daha sözleşme imzalıyoruz. Geçtiğimiz sezon yapılan imza töreninde kaç yıllık sözleşme olduğu sorulduğunda; 'Biz, 1'er yıl devam ediyoruz ama uzun yıllar devam etmeyi arzu ediyoruz' demiştik. Yine 1 yıllık ama uzun vadeli olacağını düşündüğümüz kontratımıza imza atıyoruz. İmza töreninden sonra yoğun bir transfer çalışmasına başlayıp ihtiyaç olan yerlere transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Her ne kadar imzaları atmasak da hocam ve ekibimiz 1 haftadır İstanbul'daki ofisimizde transfer çalışmalarına devam ediyordu. İnşallah ortaya çıkacak liste ile biz de elimizden gelen fedakarlığı yaparak arzu ettiğimiz başarılara taşlayacak, ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edecek transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Hocama teşekkür ediyorum. Transfer görüşmelerinde elinden gelen fedakarlığı yaptı. Artık çalışma ve transfer zamanı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etme zamanı. Tekrar hayırlı olsun" diye konuştu.

Rıza Çalımbay: "Hep istikrardan yanayım"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Sivas'ın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Kendi memleketim burası ve bundan dolayı çok mutluyum. Bundan önce 2.5-3 sene burada yine çalışmıştım. Sıkıntılar gördük ama hiçbir zaman pes etmedik. Çok güzel yıllarımız ve çok güzel maçlarımız geçti ve güzel bir şekilde ligi bitirdik. Benim için Sivas çok önemlidir çünkü doğduğum, büyüdüğüm bir yer. Stadyumda çok anılarım var, toprak sahadayken dahi. Burada büyüdüm ve futbolu burada çok sevdim. Daha sonra İstanbul'a gittim ve ardından Beşiktaş maceram başladı. Ben hep istikrardan yanayım. Futbolculuk ve antrenörlük hayatımda istikrarlı bir şekilde gitmek için her şeyi yaptım. Burada çok sorumluluk taşıyorum. Her şeyim burada. Bunun için benim burada çok başarılı olmam gerekiyor. Ben buradan ayrılana kadar her sezondan alnımızın akıyla çıkmamız gerekiyordu. Zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz, zaman zaman da çok güzel günler yaşıyoruz ama futbolun içinde bunlar olan şeyler. Hiçbir zaman pes etmiyoruz" dedi.

"Avrupa kupalarında ne gerekiyorsa bu sene yapacağız"

Deneyimli çalıştırıcı son olarak da bu sene çok daha iyi işler yapacağını söyledi. Çalımbay, "Biz geçen sezon çok iyi gidiyorduk. Pandemi süreci olana kadar. Çocukların maça gelmesi, taraftarın coşkusuyla beraber mükemmel bir hava yakalamıştık. Kendi sahamızda hiç mağlubiyetimiz yoktu. Ne zaman pandemi olayı başlayınca o zaman seyirciden uzak kaldık. Ama yine de ligi bırakmadık. Bu sezonda pandemiden etkilenen takımların başında geliyoruz ama hiçbir zaman kopmadık. Hakikaten çok kötü günlerimiz oldu. Sıkıntı yaşadığımızda bize eleştiri de gelebilir bu normal ama biz yine çalışıyorduk. Daha sonra ligin 2. yarısı başladığında oyuncularımızla konuştuk. Hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak çok güzel günler yaşattık. 19 maç namağlup şekilde ligi bitirdik. Bu kolay bir şey değil. Ligin sonlarına doğru böyle bir şeyi yakalamak çok zordur. Biz onu da yakaladık. Avrupa kupalarına da gittik. Çok zorlu maçlarımızı çok iyi şekilde kazandık. Kulübümüzü de iyi bir yere getirdik. Futbolcu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün de yönetimimizle konuştuk, anlaştık. Hem bana, hem teknik ekibime, hem sporcu arkadaşlarıma hem de camiamıza hayırlı olsun. Ben burada olduğum sürece elimden gelen gayreti göstereceğim. Sivas'ın yeri bende çok başka ve sorumluluğum çok büyük. En iyisini yapmak için ne gerekiyorsa yapıyorum. Önümüzdeki Avrupa kupaları çok önemli. Benim bu sene gerçekten çok üzüldüğüm şey, Avrupa kupalarında o gruptan çıkamamak oldu. Biz o gruptan kesinlikle çıkardık. Rahatça çıkardık hem de. Baktığınız zaman Villarreal'e 3 gol atan yok gibi. Daha da iyi bitirebilirdik Avrupa maçlarını ama pandemi ve benim gelemediğim 1-2 tane maç oldu. Bunu telafi etmek için Avrupa kupalarında ne gerekiyorsa bu sene yapacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından resmi sözleşme imzalandı.

Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 1 yıl daha yola devam edecek
Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 1 yıl daha yola devam edecek
Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 1 yıl daha yola devam edecek
Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 1 yıl daha yola devam edecek
Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 1 yıl daha yola devam edecek
Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 1 yıl daha yola devam edecek
Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 1 yıl daha yola devam edecek
Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 1 yıl daha yola devam edecek
Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 1 yıl daha yola devam edecek
Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 1 yıl daha yola devam edecek
Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 1 yıl daha yola devam edecek
Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 1 yıl daha yola devam edecek
Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 1 yıl daha yola devam edecek
Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 1 yıl daha yola devam edecek
Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 1 yıl daha yola devam edecek
Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 1 yıl daha yola devam edecek
Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 1 yıl daha yola devam edecek

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Transfer, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 1 yıl daha yola devam edecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 92 kişi vefat etti, 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 92 kişi vefat etti, 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi Muharrem İnce, İzmir'de CHP'li seçmenden oy istedi: Zorla oy veriyorsan, yerin Memleket Partisi Muharrem İnce, İzmir'de CHP'li seçmenden oy istedi: Zorla oy veriyorsan, yerin Memleket Partisi Kadınlara sarılıp, elle taciz eden kişi psikolojik sorunları olduğunu iddia etti Kadınlara sarılıp, elle taciz eden kişi psikolojik sorunları olduğunu iddia etti FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı Acun Ilıcalı'ya, Acun Ilıcalı'ya, "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" demişti! Erkan Petekkaya'dan geri adım geldi Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor

Son Dakika Haberleri
17:57 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım
17:44 Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar
17:36 FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir
17:36 Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi
17:20 İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti
17:12 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı
17:02 Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu
16:55 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı
16:32 Fenerbahçe'de yönetici Metin Sipahioğlu, basını bombaladı: Üç maymunu oynayan şerefsizler
Galatasaray'ın Diagne-Halil takas teklifini Brentford reddetti Galatasaray'ın Diagne-Halil takas teklifini Brentford reddetti         
20:22
Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu         
18:39
Yıllar ne çabuk geçti! En Son Babalar Duyar dizisinin Ceren'i anne oluyor Yıllar ne çabuk geçti! En Son Babalar Duyar dizisinin Ceren'i anne oluyor         
18:19
Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor         
17:51
Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi         
17:36
Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu         
17:03
Köy sakini anında telefonuna sarıldı! Yılanların dansı görenleri şaşırttı Köy sakini anında telefonuna sarıldı! Yılanların dansı görenleri şaşırttı         
16:11
Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu         
15:03
Hakkında Hakkında "Köyde yaşıyor" iddiaları öne sürülen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan tehdit savurdu         
14:44
Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor         
14:39
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu         
14:27
Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti         
14:26
Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti         
13:42
Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı         
13:39
TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan         
11:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu         
10:17
Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 20:53:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor, Rıza Çalımbay'la 1 yıl daha yola devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement