Sivasspor, Rıza Çalımbay'la sözleşme imzaladı - Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz - Son Dakika

Sivasspor, Rıza Çalımbay'la sözleşme imzaladı - Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeniden anlaştığı teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeniden anlaştığı teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Çalımbay, doğup büyüdüğü memleketinin takımı Sivasspor'da görev yapmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Sivasspor'da 4 sezon görev yaptığını, çok iyi bir yönetim olduğunu ve yabancılık çekmediğini belirten Çalımbay, "Bu sezon çok iyi geçti, daha iyi de daha kötü de olabilirdi. Değişik bir sezondu, mükemmel bir istikrar çizdik. İlk yarı gayet iyi geçti. İkinci yarı bir tek bizim için değil, bütün takımlar için zor geçti. Özellikle son 8 maç gerçekten sıkıntılı oldu." dedi.

Ligi daha iyi yerde tamamlayabileceklerini aktaran Çalımbay, sakatlıklar ve diğer problemlerden dolayı sorun yaşadıklarını ifade etti.

"Taraftarsız oynadığımız maçlarda sıkıntı çektik"

Çalımbay, güzel bir sezon yaşadıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Burada en önemli şeylerden bir tanesi taraftardı, gerçekten bizleri sonuna kadar desteklediler. Onlar yokken sahamızda mağlubiyet aldık. Taraftarsız oynadığımız maçlarda mağlubiyet aldık, eğer o maçlarda taraftar olsaydı maçlar da daha değişik olurdu. Yönetimimiz üzerine düşen her şeyi yaptı, kendilerine ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir bütün olduk ve bu bütünlüğü de sahaya yansıttık. Taraftarımıza çok güzel maçlar yaşattık. Taraftarımız bu sene hiç mağlubiyetimizi görmedi."

Yeni sezonun daha iyi olacağına inandığını belirten Çalımbay, sezonda 60'a yakın karşılaşma oynayacaklarını ifade etti.

Çalımbay, Avrupa kupalarına direkt katıldıklarını ve bunun büyük bir başarı olduğunu aktararak, "Bunun için kadromuzu kurarken ona göre dikkat ediyoruz ve ona göre oyuncularımızı alıyoruz, ona göre tedbirlerimizi alıyoruz. İnşallah daha iyi bir durum yaratacağız." açıklamasında bulundu.

Eski futbolcuları Robinho ile ilgili soru üzerine Çalımbay, bu oyuncunun gündemlerinde olmadığını söyledi.

"Özellikle ligin ilk yarısı bizim için rüya gibiydi"

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da bugün yine Sivasspor için çok önemli, güzel bir gün olduğunu söyledi.

Geçen yıl bu zamanlarda hemşehrileri, teknik direktör Rıza Çalımbay ile sözleşme imzaladıklarını ve aradan bir yıl geçtiğini dile getiren Otyakmaz, "Bu bir yılda çok güzel günler yaşadık. Heyecanlı, başarılı ve güzel bir sezon geçirdik. Özellikle ligin ilk yarısı bizim için rüya gibiydi." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tüm takımların zorluklar yaşadığını aktaran Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada her şey altüst oldu. Ligler yeniden başladıktan sonra, taraftarlarımızı mutlu edecek şekilde ligi dördüncü bitirdik. Avrupa Ligi'ne direkt olarak katılacağız, bu bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bize bu başarıları yaşatan değerli hocamız Rıza Çalımbay ile bir yıllık sözleşme imzalıyoruz. Biz beraberiz, olağanüstü şartlar olmadığı taktirde sonuna kadar uzun vadeli projenin bir parçasıyız. Bir bir gidiyoruz ama uzun vadeli bir proje olduğunu söylemiştik. Bunu bugün ispat ediyoruz. Hocamızla bir yıl sözleşme imzalayarak yolumuza devam ediyoruz. Hem Avrupa'da hem de ligde güzel günlerin geleceğini şimdiden bu imza ile teminat altına alacağımızı ümit ediyorum."

Otyakmaz, yapacakları transferlerle de kadrolarını güçlendireceklerini belirterek, "Takımımızdan ayrılmış olan futbolcuların daha da üzerinde performans gösterecek potansiyelde oyuncuları transfer ederek başarılı olmayı planlıyoruz. İnşallah bu düşüncelerimiz hayata geçer." diye konuştu.

Robin Yalçın Sivasspor'da

Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Otyakmaz, Felix Jorge'yi kadrolarına kattıklarını anımsattı.

Kadrodaki yerli oyuncu açığını geçen sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Robin Yalçın transferi ile tamamladıklarını dile getiren Otyakmaz, "Birkaç mevkide oynayabilecek Robin Yalçın'ı kadromuza kattık, anlaştık, imza aşamasında kaldı. İstanbul ofisimizde Bülent Albayrak ve diğer hocalarımız çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Harcama limitleri

TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun, 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirlemesinin ardından yaklaşık 100 milyon liralık harcama limitlerinin olduğunu belirten Otyakmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kasım-aralık gibi UEFA payı ile birlikte bu rakamı daha da arttırabiliriz. Bizim bütçemizi karşılayabilecek bir rakam bu. Bazı kulüplerin önemli sorunları var bu konuda ama yıllardır istikrarlı olarak yönetmiş olmak, futbolcuya değerinden fazla teklifte bulunmamak bizim temel prensibimiz. 15 yıldır bu şekilde davranıyor olmamızın meyvelerini bundan sonra toplayacağımızı söyleyebilirim. Banka anlaşmalarında ödemesizlik döneminin bitmesinden sonra kulüplerin daha da zor durumda olduğunu göreceğiz."

Yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı programda, konuşmaların ardından Otyakmaz ve Çalımbay sözleşmeyi imzaladı.

Sivasspor, Rıza Çalımbay'la sözleşme imzaladı - Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz

Mecnun Otyakmaz, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 14:35

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor, Rıza Çalımbay'la sözleşme imzaladı - Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

PAOK, Beşiktaş'ın gündemindeki Nika Ninua'yı transfer etti Barcelona'nın savunma oyuncusu Samuel Umtiti, koronavirüse yakalandı İşçileri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: 12 kişi yaralandı Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekler ortaya çıktı Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi vefat etti, 1226 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı Amerikan Futbolu oyuncusu Kemah Siverand, kampta alem yapmak isteyince takımdan kovuldu Şanlıurfa, Malatya ve Siirt'te 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı ABD Başkanı Donald Trump'ın küçük kardeşi Robert Trump hastaneye kaldırıldı Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a net mesaj: Müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak Celta Vigo Başkanı Mourino: Emre Mor için teklif gelirse değerlendireceğiz
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur         
17:50
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastım yoktu         
17:42
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim 4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim         
17:40
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor         
17:24
Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda         
17:21
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi         
17:07
Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor         
16:55
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi         
16:34
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti         
16:04
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında         
15:46
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti         
15:42
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti         
15:33
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi         
15:17
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı         
15:04
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi         
14:44
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp         
14:39
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı         
14:33
Muhabirin Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu         
14:05
Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı         
13:52
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı         
12:18
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş         
12:03
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı         
12:02
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı         
11:52
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"         
11:30
Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu         
11:01
2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi 2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi         
10:00
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var         
09:59
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı         
08:25
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi         
07:58
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi         
07:58
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi         
23:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 21:33:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor, Rıza Çalımbay'la sözleşme imzaladı - Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei