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Sivasspor-Rizespor maçının ardından
7 saat önce
Çaykur Rizespor teknik direktörü İsmail Kartal'ın açıklaması Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklaması Futbol: Süper Lig Demir Grup Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 SİVAS - Süper Lig'in 19. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, 90+3.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:14 Kaynak: AA
Çaykur Rizespor teknik direktörü İsmail Kartal'ın açıklaması
Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklaması Futbol: Süper Lig
Demir Grup Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1
SİVAS - Süper Lig'in 19. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, 90+3. dakikada bulduğu golle sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.
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