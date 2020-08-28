Sivasspor, Robin Yalçın'ı kadrosuna kattı

25 Ocak 1994'te Almanya 'nın Deggendorf kentinde dünyaya gelen Robin Yalçın, futbola Deggendorf altyapısında başladı. Ardından Stuttgart'a transfer olan Robin Yalçın, 2015 yılında Çaykur Rizespor formasıyla Türkiye macerasına başladı. Robin Yalçın son olarak Yeni Malatyaspor forması giymişti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Robin Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil

Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü