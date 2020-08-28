Sivasspor Robin Yalçın transferini açıkladı

Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: Demir Grup Sivasspor'umuz, Robin Yalçın'ı renklerine bağladı.

Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: Demir Grup Sivasspor'umuz, Robin Yalçın'ı renklerine bağladı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'umuz, dördüncü transferini gerçekleştirdi. Takımımız geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forma giyen Robin Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Robin Yalçın, bugün takımımızın Gerede kampına katılarak takım arkadaşlarıyla tanıştı. Robin ön liberoda görev yapıyor. 25 Ocak 1994'te Almanya'nın Deggendorf kentinde dünyaya gelen Robin Yalçın, futbola Deggendorf alt yapısında başladı. Ardından Stuttgart'a transfer olan Robin Yalçın, 2015 yılında Çaykur Rizespor'a transfer olarak Türkiye macerasına başladı. Robin Yalçın ülkemizde son olarak Yeni Malatyaspor forması giymişti. Kariyerinde 290 maça çıkan 26 yaşındaki sporcu 19 gol ve 18 asistlik bir performans ortaya koydu. Robin Yalçın'a Demir Grup Sivasspor'umuza hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz. Demir Grup Sivasspor'umuz daha önce; Jorge Felix, Max Gradel ve Casimir Ninga'yı renklerine bağlamıştı.

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