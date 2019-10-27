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Sivasspor, rotayı kupaya çevirdi

15 dakika önce

D.G. Sivasspor, Türkiye Kupası'nda oynayacağı Başkent Akademi Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı.

Sivasspor, rotayı kupaya çevirdi, System.String[]

D.G. Sivasspor, Türkiye Kupası'nda oynayacağı Başkent Akademi Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı.

Sivasspor, Süper Lig'de dünki Antalyaspor galibiyetinin ardından gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi. Kırmızı-beyazlılar, ara vermeden perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda deplasmanında Başkent Akademi Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı.

Antrenmanda Antalyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Türkiye Kupası, Sivasspor, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
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