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Sivasspor, Rybalka'nın sözleşmesini dondurdu
6 saat önce
Demir Grup Sivasspor, ligin ilk haftalarında sakatlanarak, uzun süre takımdan ayrı kalan Ukraynalı Serhiy Rybalka'nın sözleşmesini dondurdu.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:07 Kaynak: DHA
Demir Grup Sivasspor, ligin ilk haftalarında sakatlanarak, uzun süre takımdan ayrı kalan Ukraynalı Serhiy Rybalka'nın sözleşmesini dondurdu.
Kırmızı-Beylazlı kulubün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Serhiy Rybalka ile aramızdaki mevcut TFF profesyonel futbolcu sözleşmesi, oyuncumuzun sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasından dolayı haziran ayına kadar dondurulmuştur. 2020-2021 sezonuyla birlikte sporcumuzun sözleşmesi yeniden aktif olacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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