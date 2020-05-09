Sivasspor sahaya indi - Son Dakika

DG Sivassporlu futbolcular, 1.5 aylık aranın ardından sahaya indi. Dörtlü gruplar halinde çalışan oyuncular, birbirlerinden uzak bir şekilde antrenmanlarını gerçekleştirdi.

Korona virüs salgını sebebiyle lige verilen arada karantina kurallarına uyan ve bu süreyi evlerinde çalışarak geçiren Sivassporlu futbolcular, bu sabah bir araya geldi. Son saha çalışmasını 19 Mart'ta yapan kırmızı-beyazlılar, 51 gün sonra ilk kez tesislere gelerek Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı bir şekilde hafif bir antrenman gerçekleştirdi.

2 GRUP HALİNDE İDMAN

2 grup halinde yapılacak antrenmanlarda ilk grupta yer alan sporcular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık ve topla gerçekleştirilen çalışmalarla tamamladı. 2. grupta yer alan futbolcular ise akşam saatlerinde çalışmasını yapacak.

BAZI FUTBOLCULAR MASKE TAKTI

Birçok futbolcunun tesislere araçlarıyla hazır şekilde gelip, idmanını yapıp tekrar evine döndüğü öğrenilirken, bazı oyuncuların da çalışma sırasında maske taktıkları alınan bilgiler arasında.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanlarını gruplar ve bireysel olarak sağlık ekibinin kontrolünde, sosyal mesafe ve hijyen kuralları titizlikle uygulanarak gerçekleştirilmeye devam edecek.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)