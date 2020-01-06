Sivasspor salonda çalıştı

Süper Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan DG Sivasspor, devre arası kamp çalışmalarını bugün sabah saatlerinde yoğun yağış nedeniyle salonda yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Yiğidolar, ligin ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te bulunan bir otelin fitness salonunda sabah saatlerinde yaptığı günün ilk çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı takım salonda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı. Yapılan fitness antrenmanında futbolcuların istekli ve hırslı oldukları öğrenildi.



Sivasspor bugün akşam saat 17.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS