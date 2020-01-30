Sivasspor, Samba Camara ile anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor, Samba Camara ile anlaştı - Son Dakika Spor

Sivasspor, Samba Camara ile anlaştı

6 saat önce

DEMİR Grup Sivasspor, Mali uyruklu Fransız stoper Samba Camara ile 1,5 yıllığına anlaştı.

Sivasspor, Samba Camara ile anlaştı, System.String[]

DEMİR Grup Sivasspor, Mali uyruklu Fransız stoper Samba Camara ile 1,5 yıllığına anlaştı.

Devre arasında transfer çalışmaları sürdüren Demir Grup Sivasspor, daha önce anlaşmaya vardığı İtalya'nın Genoa takımında forma giyen 27 yaşındaki Fas'lı stoper Jawad El Yamig'in başka bir takıma transferi üzerine rotayı Fransa'nın Le Havre takımında forma giyen 27 yaşında 1.90 boyundaki Malili stoper Samba Camara'ya çevirdi. Temas kurulan ve her konuda anlaşma sağlanan Camara bugün kente gelerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 1,5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.


Sivasspor, İtalya, Fransa, Fas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İtalya Kupası'nda son yarı finalist takım belli oldu
Macron: Ermeni soykırımını inkar edenlerin cezalandırılması için yapılan çalışmayı destekliyorum Son dakika: Koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan 6 bin kişilik gemide 30 Türk var Steven Nzonzi, Rennes'le sözleşme imzalamak için Paris'e gitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 18:21:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor, Samba Camara ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]