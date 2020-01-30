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Sivasspor, Samba Camara'yı kadrosuna kattı
7 saat önce
Demir Grup Sivasspor, sezonun ilk yarısında Fransız temsilcisi Le Havre'da oynayan Fransız futbolcu Samba Camara ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:45 Kaynak: İHA
Demir Grup Sivasspor, sezonun ilk yarısında Fransız temsilcisi Le Havre'da oynayan Fransız futbolcu Samba Camara ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Süper Lig lideri Sivasspor, üçüncü transferini de gerçekleştirdi. Yiğidolar, sezonun ilk yarısında Fransız ekibi Le Havre'da forma giyen Mali asıllı Fransız stoper Samba Camara'yı kadrosuna kattı. Camara, Kulüp Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın yer aldığı imza töreninde 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
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