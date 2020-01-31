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Sivasspor, Sırp forvet Petar Skuletic'i transfer etti
6 saat önce
Demir Grup Sivasspor, Sırp forvet oyuncusu Petar Skuletic'i renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:22 Kaynak: AA
Demir Grup Sivasspor, Sırp forvet oyuncusu Petar Skuletic'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız ekibi Montpellier'da forma giyen Skuletic'in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtildi.
Kırmızı-beyazlı ekip, ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin, Claudemir ve Samba Camara'yı renklerine bağlamıştı.
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