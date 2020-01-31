Sivasspor, Sırp forvet Petar Skuletic'i transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor, Sırp forvet Petar Skuletic'i transfer etti - Son Dakika Spor

Sivasspor, Sırp forvet Petar Skuletic'i transfer etti

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Sırp forvet oyuncusu Petar Skuletic'i renklerine bağladı.

Sivasspor, Sırp forvet Petar Skuletic'i transfer etti, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Sırp forvet oyuncusu Petar Skuletic'i renklerine bağladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız ekibi Montpellier'da forma giyen Skuletic'in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtildi.

Kırmızı-beyazlı ekip, ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin, Claudemir ve Samba Camara'yı renklerine bağlamıştı.

Petar Skuletic, Montpellier, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:22 Kaynak: AA
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