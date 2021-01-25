Sivasspor Sportif Direktörü Oray Baykal trafik kazası geçirdi
25.01.2021 23:17
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un sportif direktörü Oray Baykal, trafik kazasında yaralandı.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un sportif direktörü Oray Baykal, trafik kazasında yaralandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Baykal, kırmızı-beyazlı ekibin Kasımpaşa ile İstanbul'da oynadığı maçın ardından eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Baykal, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Tomografisi çekilen Baykal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve geceyi hastanede geçireceği belirtildi.
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