Sivasspor Stres Attı

Süper Lig'in 8. hafta maçında cuma günü deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, Gürün Belediyesi'nin davetlisi olarak ilçeyi ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörler, futbolcular ve ana sponsor Demir Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir'in de yer aldığı ziyarette takım Gürün Ulu Cami önünde ilçe halkı tarafından karşılandı. Kırmızı-beyazlı ekibimize büyük sevgi gösterisinde bulunan Gürünlü taraftarlar sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.