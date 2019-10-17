Sivasspor Stres Attı
34 dakika önce
Süper Lig'in 8. hafta maçında cuma günü deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, Gürün Belediyesi'nin davetlisi olarak ilçeyi ziyaret etti.
Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörler, futbolcular ve ana sponsor Demir Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir'in de yer aldığı ziyarette takım Gürün Ulu Cami önünde ilçe halkı tarafından karşılandı. Kırmızı-beyazlı ekibimize büyük sevgi gösterisinde bulunan Gürünlü taraftarlar sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Süper Lig'in 8. hafta maçında cuma günü deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, Gürün Belediyesi'nin davetlisi olarak ilçeyi ziyaret etti.
Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörler, futbolcular ve ana sponsor Demir Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir'in de yer aldığı ziyarette takım Gürün Ulu Cami önünde ilçe halkı tarafından karşılandı. Kırmızı-beyazlı ekibimize büyük sevgi gösterisinde bulunan Gürünlü taraftarlar sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran Mama yerken boğuldu denilen 2,5 aylık bebeği, annesinin boğduğu ortaya çıktı Fatih Terim'den Emre Mor'a: Son şansın yoksa gidersin Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş, AVM'den yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek