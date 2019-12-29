Sivasspor, Süper Lig'de ilk devreyi 3. kez lider tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor, Süper Lig'de ilk devreyi 3. kez lider tamamladı - Son Dakika Spor

Sivasspor, Süper Lig'de ilk devreyi 3. kez lider tamamladı

6 saat önce

2019-2020 sezonunun 17. haftasında sahasında Göztepe'yi Yatabare'nin golüyle 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, ilk devrenin sonunda 37 puana ulaştı.

Sivasspor, Süper Lig'de ilk devreyi 3. kez lider tamamladı, System.String[]

2019-2020 sezonunun 17. haftasında sahasında Göztepe'yi Yatabare'nin golüyle 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, ilk devrenin sonunda 37 puana ulaştı.


Sivasspor, bu sonuçla devreyi en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 4, Trabzonspor'un ise 5 puan önünde lider bitirdi.


Sivas ekibi, şampiyonluk mücadelesi verdiği 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında da devreyi 37 puanla lider tamamlamıştı. Kırmızı-beyazlı ekip, 2007-2008 sezonunu 73 puanla 4'üncü, 2008-2009 sezonunu da 66 puanla 2'nci noktalamıştı.


Sivasspor sahasında kaybetmiyor


Süper Lig'de bu sezon sahasında çıktığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Demir Grup Sivasspor'un evinde bileği bükülmüyor.


İç sahadaki 9 maçlık periyotta 25 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde ise 5 gol gördü.


Lige evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek başlayan Sivas temsilcisi, üçüncü hafta konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.


Kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından Sivas'ta oynadığı maçlarda 5. haftada Trabzonspor'u 2-1, 7. haftada Ankaragücü'nü 3-1, 9. haftada Antalyaspor'u 2-1, 11. haftada İttifak Holding Konyaspor'u 2-0, 13. haftada da Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.


İç sahada ligin 15. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Fenerbahçe'yi 3-1 yenen kırmızı-beyazlılar, son olarak da Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.


Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 08:10 
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