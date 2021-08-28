Sivasspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak Sivasspor-Göztepe maçında, hakem Burak Şeker düdük çalacak. Hafta içi UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne play-off turunda veda eden Sivasspor, Süper Lig'de ise ilk 2 maçtan puan çıkaramadı. Ligin ilk haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Öte yandan, sakatlıkları devam eden Appindangoye, Henrique ve Caner Osmanpaşa karşılaşmada yer alamayacak. Erdoğan Yeşilyurt ve Camara'nın durumu ise maç saati belli olacak.

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