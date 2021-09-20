Sivasspor, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Sivasspor'da, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Aaron Appindangoye ve Leke James'in sakatlıkları bulunuyor.

Yeni Malatyaspor ise 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet elde ederek puan cetvelinde 11. sırada bulunuyor.

Ligde geride kalan 5 haftada 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 3 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, puan cetvelinde 17. sırada yer alıyor.

Demir Grup Sivasspor , Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar

Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti

Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı

Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış

Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu

İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti