Sivasspor Tam Kadro Çalıştı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, cumartesi günü karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:20 Kaynak: DHA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
, cumartesi günü karşılaşacağı Atiker Konyaspor
maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28'inci hafta maçında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına tam kadro devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş
yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman koordinasyon hareketleri ile devam etti. Taktik çalışması yapan futbolcular antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
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