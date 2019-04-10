Son Dakika Haberleri: Sivasspor Tam Kadro Çalıştı

Sivasspor Tam Kadro Çalıştı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, cumartesi günü karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor Tam Kadro Çalıştı, System.String[]


 

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, cumartesi günü karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. 

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28'inci hafta maçında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına tam kadro devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman koordinasyon hareketleri ile devam etti. Taktik çalışması yapan futbolcular antrenmanı çift kale maçla tamamladı. - Sivas
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:45 Kaynak: DHA
Atiker Konyaspor, Sivasspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Biletleri Satışa Çıkıyor! Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi Hazırlıklarına Başladı Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Biletleri Satışa Çıktı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Adem Ljajic'in Önümüzdeki Sezon da Takımda Olacağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 20:12:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor Tam Kadro Çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]