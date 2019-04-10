Sivasspor Tam Kadro Çalıştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, cumartesi günü karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.









Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, cumartesi günü karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28'inci hafta maçında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına tam kadro devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman koordinasyon hareketleri ile devam etti. Taktik çalışması yapan futbolcular antrenmanı çift kale maçla tamamladı. - Sivas

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Biletleri Satışa Çıkıyor!

Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Biletleri Satışa Çıktı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Adem Ljajic'in Önümüzdeki Sezon da Takımda Olacağını Açıkladı