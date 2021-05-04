SPOR Sivasspor taraftarı muhabbet kuşu 'Bulut'un tezahüratları ilgi çekiyor

SİVAS, (DHA) - Sivas'ta sahibinin Sivasspor taraftarı gibi yetiştirdiği Japon muhabbet kuşu Bulut, yaptığı tezahüratlarla kendine hayran bırakıyor.

Kentte Kümbet Mahallesi'nde yaşayan Sivasspor taraftarı Ömer Bayrak'a ait Bulut ismindeki Japon muhabbet kuşu yaptığı tezahüratlarla görenleri şaşırtıyor. Sahibinin Sivasspor tezahüratlarına alıştırdğı muhabbet kuşu Bulut, "Gradel gol gol gol", "Kırmızı-beyaz, şampiyon Sivas", "Sabaha kadar buradayız" ve "Sivaslıyız gardaş" sözleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor.