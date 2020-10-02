Sivasspor taraftarı, UEFA Avrupa Ligi'nden umutlu - Son Dakika

Sivasspor taraftarı, UEFA Avrupa Ligi'nden umutlu

UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel-Aviv ile mücadele edecek Demir Grup Sivasspor'un taraftarları, takımlarına güvendiklerini belirterek, gruptan çıkacaklarını söyledi.

Sivasspor taraftarı, UEFA Avrupa Ligi'nden umutlu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel-Aviv ile mücadele edecek Demir Grup Sivasspor'un taraftarları, takımlarına güvendiklerini belirterek, gruptan çıkacaklarını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Avrupa Ligi grup aşamasındaki rakipleri UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yapılan kura çekimi sonucu belli oldu. Ülkemizi turnuvada temsil edecek kırmızı beyazlı ekip, 4'üncü torbadan girdiği kura çekimi sonucu İspanya'nın Villarreal, Azerbaycan'ın Karabağ ve İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımlarının bulunduğu I Grubu'nda yer aldı.

Grupta rakipleri belli olan Sivasspor'un taraftarları, takımlarının tur şansıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu."AVRUPA'DA ADIMIZDAN SÖZ ETTİRECEĞİZ"Kentte terzilik yapan ve dükkanını Sivasspor posteri, formaları ile donatan 44 yaşındaki Bilal Selvili, "Ben 11 yaşından bu zamana kadar Sivasspor taraftarıyım. Aklımız başımıza geldi, takımımızı gördük ve sevdik. Hala da seviyoruz. Bu da bir ömür böyle gidecek. Sevdamızdan kopamıyoruz. 11 yıl önce Başkanımız bize Sivas'a Chelsea takımını getireceğinin sözünü vermişti. Yavaş yavaş o adımları atıyoruz. Şu an UEFA'da gruplara kaldık. Bu ligde de çok sürprizler olabilir. Sivasspor'u küçümseyenler oluyor. İnşallah gruptan çıkacağız. Rıza hocamıza ve futbolcularımıza güveniyorum. Avrupa'da Sivasspor'un adından söz ettireceğimizi düşünüyorum" dedi."TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ, GRUPTAN DA ÇIKACAĞIZ"Taraftarlardan 20 yaşındaki Sefa Kardaş ise "8 yaşında Sivasspor'u tutmaya başladım. O zamanlar şampiyonluğa oynuyorduk. Maçlara gitmeye başladım. Takımımı bırakamadım. Elimizden geldiği kadar deplasmanlara da gidiyorum. Ligi iyi bir noktada bitirdik. İstanbul takımları sezonu kötü geçirdi. Dün de Galatasaray Avrupa Ligi'nden elendi. Daha önce de Avrupa kupaları maçına gitmiştim. Biz Sivasspor taraftarı olarak takımımıza güveniyoruz. Gruptan da çıkacağız" diye konuştu.

20 yaşındaki Eren Sübütay de ellerinden geldiği kadar memleketlerinin takımını desteklediklerini belirterek, "Memleketimizin takımıyla gurur duyuyoruz. Uzun zaman sonra tekrar adımızı Avrupa'da duyurmak çok hoşumuza gitti. Memleketimizin başka bir ismi yok. Tek kaynağımız var o da Sivasspor. Yükseklerde görmek bizi de gururlandırıyor. Final görmek isteriz. Takımımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Sivasspor taraftarı, UEFA Avrupa Ligi'nden umutlu
Sivasspor taraftarı, UEFA Avrupa Ligi'nden umutlu
Sivasspor taraftarı, UEFA Avrupa Ligi'nden umutlu

Maccabi Tel Aviv, Sivasspor, Avrupa, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sivasspor taraftarı, UEFA Avrupa Ligi'nden umutlu - Son Dakika Spor

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