Sivasspor taraftarlarında büyük coşku - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor taraftarlarında büyük coşku - Son Dakika Spor

Sivasspor taraftarlarında büyük coşku

6 saat önce

Yüzlerce Sivassporlu taraftar, Sivasspor-Fenerbahçe maçının oynanacağı 4 Eylül Stadyumu'na coşku içerisinde yürüdü.

Sivasspor taraftarlarında büyük coşku, System.String[]

Yüzlerce Sivassporlu taraftar, Sivasspor- Fenerbahçe maçının oynanacağı 4 Eylül Stadyumu'na coşku içerisinde yürüdü.


Yüzlerce Sivassspor taraftarı saat 16.30'da oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi Tarihi Kent Meydanı Kongre Müzesi Bahçesi'nde toplandı. Yüzlerce taraftar tezahüratlar ile alanı inletti. Daha sonra kırmızı-beyazlılar karşılaşmanın oynanacağı 4 Eylül Stadyumu'na davul ve zurna eşliğinde yürüdü. Taraftarlar zirve mücadelesinde Sivasspor'un, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılacağını söylediler. - SİVAS

4 Eylül Stadyumu, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

F.Bahçe'yi sarsan sakatlık! Gözyaşlarını tutamadı
F.Bahçe'ye derbi öncesi kötü haber Ali Koç'tan Terim ve Mustafa Cengiz'e sert sözler! İstiklal Marşı skandalı! Yarıda kesip müzik çaldılar

Son Dakika Haberleri
20:20 Yeni Malatyaspor - Son Dakika Spor
20:18 Maçın ardından - Son Dakika Spor
20:13 Son çeyrek #11 - Son Dakika Spor
20:12 Masaka Kids Africana'dan dans şov - Son Dakika Spor
20:07 Rıza Çalımbay: "Böyle bir maçı kazandığımız için çok mutluyuz" - Son Dakika Spor
19:39 Ali Koç'tan Terim ve Mustafa Cengiz'e sert sözler! - Son Dakika Spor
19:32 İstiklal Marşı skandalı! Yarıda kesip müzik çaldılar - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 20:24:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor taraftarlarında büyük coşku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]