Sivasspor taraftarlarında büyük coşku - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivasspor taraftarlarında büyük coşku - Son Dakika

Sivasspor taraftarlarında büyük coşku

6 saat önce

Yüzlerce Sivassporlu taraftar, Sivasspor-Fenerbahçe maçının oynanacağı 4 Eylül Stadyumu'na coşku içerisinde yürüdü.

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Yüzlerce Sivassporlu taraftar, Sivasspor- Fenerbahçe maçının oynanacağı 4 Eylül Stadyumu'na coşku içerisinde yürüdü.

Yüzlerce Sivassspor taraftarı saat 16.30'da oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi Tarihi Kent Meydanı Kongre Müzesi Bahçesi'nde toplandı. Yüzlerce taraftar tezahüratlar ile alanı inletti. Daha sonra kırmızı-beyazlılar karşılaşmanın oynanacağı 4 Eylül Stadyumu'na davul ve zurna eşliğinde yürüdü. Taraftarlar zirve mücadelesinde Sivasspor'un, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılacağını söylediler.

(Veysel Korkmaz - Bora Kara/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
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