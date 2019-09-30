Son Dakika Haberleri: Sivasspor taraftarlarından hakem tepkisi
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Sivasspor taraftarlarından hakem tepkisi

39 dakika önce

Demir Grup Sivassporlu bir grup taraftar, takımlarının hakem hatalarına maruz kaldığını öne sürerek, bu duruma tepki gösterdi.

Sivasspor taraftarlarından hakem tepkisi, System.String[]

Demir Grup Sivassporlu bir grup taraftar, takımlarının hakem hatalarına maruz kaldığını öne sürerek, bu duruma tepki gösterdi.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesindeki Sivasspor Store önünde toplanan taraftarlar adına bir bildiri okuyan Mesut Daştan, tüm futbol kamuoyunun dikkatini çekmek için bu açıklamayı yapma gereği hissettiklerini belirtti.

Futbol kamuoyunun dikkatinden kaçmayan bariz hakem hatalarının artık tahammül edilemeyecek seviyelere ulaştığını savunan Daştan, şunları kaydetti:

"Son oynadığımız Alanyaspor maçında hakem Halil Umut Meler'in kararlarına hata demek imkansız hale gelmiştir. Takımımızın bundan önceki maçlarda da hatalara maruz kaldığı olmuştur. Beşinci haftada kendi sahamızda oynadığımız Trabzonspor maçında kazanmamıza rağmen, bu maçta da bariz hakem hatalarıyla karşı karşıya kaldık. Biz kesinlikle Sivasspor lehine hakem hataları istemiyoruz. Bizim isteğimiz, adaletli bir yönetim olması. Bütün takımlara adaletin olması lazım. Adaletin olmadığı yerde sporun anlamı kalmıyor. Çocuklara, insanlara sporu adaletle sevdireceğiz. Bundan sonraki maçta hakemlerin adaletli maçlar yönetmesini bekliyoruz."

Herkesin temsil ettiği kuruma yakışır şekilde hareket etmesi temennisinde bulunan Daştan, "Sivasspor sahipsiz değildir. Sivasspor, Sivas'ın her şeyidir." ifadelerini kullandı.

Açıklama sırasında Yiğido Gençlik Taraftar Grubu ve Çılgınlar 58 Taraftar Grubu üyeleri hazır bulundu.

Taraftarlar, açıklamanın ardından dağıldı.

HALİL UMUT MELER, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:58 Kaynak: AA
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