Sivasspor taraftarlarından müthiş koreografi - Son Dakika
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Sivasspor taraftarlarından müthiş koreografi

6 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor sahasında, Galatasaray'ı ağırladı.

Sivasspor taraftarlarından müthiş koreografi, System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor sahasında, Galatasaray'ı ağırladı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma öncesi anlamlı bir koreografi yapıldı.


Sivassporlu taraftarının karşılaşma öncesi yaptığı Mehmetçik temalı koreografi büyük alkış toplarken, koreografiyi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.


Kırmızı-beyazlıların bu anlamlı koreografisini yedek kulübesinde oturan her iki takımın futbolcuları da pür dikkat izledi.


Diğer yandan koreografi sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. - SİVAS

Galatasaray, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:02 Kaynak: İHA
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