Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - SİVAS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - SİVAS - Son Dakika

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - SİVAS

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Demir Grup Sivas spor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Çalımbay, haber kategorisinde Sergen Sezgin "Şehitlere Saygı", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli çalışmasına oy kullandı.

Çalımbay, fotoğrafların her birinin birbirinden güzel olduğunu söyleyerek, AA'nın düzenlediği etkinliğe dahil olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - SİVAS

Anadolu Ajansı, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:38 Kaynak: AA
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