SPOR Rıza Çalımbay: Kupa maçı bizim için önemli - Son Dakika
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SPOR Rıza Çalımbay: Kupa maçı bizim için önemli

28.02.2022 15:16
SPOR Rıza Çalımbay: Kupa maçı bizim için önemli

SPOR Rıza Çalımbay: Kupa maçı bizim için önemliSİVAS, (DHA) - Rıza Çalımbay, "Kupa maçı bizim için çok önemli. Kupa da hedeflerimizden bir tanesi. Onun için bu maçı mutlaka iyi bir şekilde geçmemiz gerekiyor.

SPOR Rıza Çalımbay: Kupa maçı bizim için önemli

SİVAS, (DHA) - Rıza Çalımbay, "Kupa maçı bizim için çok önemli. Kupa da hedeflerimizden bir tanesi. Onun için bu maçı mutlaka iyi bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Bu da taraftarsız olmaz" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynayacakları VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ligde 3-2 kaybedilen Beşiktaş maçında iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Çalımbay, "Maçın başından sonuna kadar çok iyi oynadık. Kaçırdığımız net pozisyonlar oldu. Tek sıkıntımız yemememiz gereken goller yedik. Onun dışında takımımdan çok çok memnunum. İyi mücadele edildi, çok iyi futbol oynandı. Kapanmadık, galip gelmek için her şeyi yaptık. Takımımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında çarşamba günü oynayacakları VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi taraftardan destek isteyen Çalımbay, "Kupa maçı bizim için çok önemli. Bu maçta bizim taraftara çok ihtiyacımız var. Taraftarımızın mutlaka bu maça gelmesi gerekiyor. Kupa da hedeflerimizden bir tanesi. Onun için bu maçı mutlaka iyi bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Bu taraftarsız olmaz. Mutlaka taraftarımızın gelmesi gerekiyor. Oyuncular bile maçtan önce, 'Taraftar var mı, taraftar geldi mi' diye soruyor. Futbolcularımız taraftarla birlikte oynamayı çok istiyor. Taraftar bizim için büyük bir güç. Bundan önceki yıllarda hep taraftarlarımızla birlikte güzel şeyler yaptık" diye konuştu.

"HERKESİN TAKIMINA DESTEK VERMESİ GEREKİYOR"

Ligde zor maçlar olduğunu söyleyen Çalımbay, "Antalyaspor ve Adana Demirspor deplasmanları bizim için çok kritik. Ligdeki en kritik maçlarımızı oynayacağız. Tek sıkıntımız her zamanki gibi sakatlarımız. Bu sezon ideal bir 11 ile hiçbir zaman sahaya çıkamadık. Hep eksikler, hep sıkıntılar oldu. Ligdeki 3 maçımızı iyi bir şekilde bitirip, Karagümrük takımını da elersek bizim için mükemmel olur. Onun için herkesin takımına destek vermesi gerekiyor" dedi.

SPOR Rıza Çalımbay: Kupa maçı bizim için önemli
SPOR Rıza Çalımbay: Kupa maçı bizim için önemli
SPOR Rıza Çalımbay: Kupa maçı bizim için önemli
SPOR Rıza Çalımbay: Kupa maçı bizim için önemli
SPOR Rıza Çalımbay: Kupa maçı bizim için önemli
SPOR Rıza Çalımbay: Kupa maçı bizim için önemli
SPOR Rıza Çalımbay: Kupa maçı bizim için önemli

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Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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