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Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Tek isteğimiz mağdur edilmemek"
6 saat önce
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmada hakem hatalarıyla mağdur edilmek istemediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:00 Kaynak: AA
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmada hakem hatalarıyla mağdur edilmek istemediklerini söyledi.
Çalımbay, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivasspor ile Fenerbahçe maçının kritik ve herkesi ilgilendiren bir maç olduğunu belirtti.
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