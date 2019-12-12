Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmada hakem hatalarıyla mağdur edilmek istemediklerini söyledi.

Çalımbay, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivasspor ile Fenerbahçe maçının kritik ve herkesi ilgilendiren bir maç olduğunu belirtti.