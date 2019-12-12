Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Tek isteğimiz mağdur edilmemek" - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: 'Tek isteğimiz mağdur edilmemek' - Son Dakika Spor

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Tek isteğimiz mağdur edilmemek"

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmada hakem hatalarıyla mağdur edilmek istemediklerini söyledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmada hakem hatalarıyla mağdur edilmek istemediklerini söyledi.

Çalımbay, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivasspor ile Fenerbahçe maçının kritik ve herkesi ilgilendiren bir maç olduğunu belirtti.

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Tek isteğimiz mağdur edilmemek

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:00 Kaynak: AA
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