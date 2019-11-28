Son Dakika Haberleri: Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Tokat'ta gençlerle buluştu
Son Dakika Spor Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Tokat'ta gençlerle buluştu - Son Dakika Spor

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Tokat'ta gençlerle buluştu

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Benim için futbol hayatımda iki önemli yer vardı, birisi Sivasspor diğeri de Beşiktaş." dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Tokat'ta gençlerle buluştu, System.String[]

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Benim için futbol hayatımda iki önemli yer vardı, birisi Sivasspor diğeri de Beşiktaş." dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kariyer Söyleşileri" programına Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal katıldı.

Prof. Dr. Kubilay Özyer'in moderatörlüğünü yaptığı söyleşide Çalımbay, futbol hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Sivaslı olduğunu, ilkokulu orada bitirdiğini daha sonra ailesiyle İstanbul'a göç ettiklerini anlatan Çalımbay, futbola 13 yaşında Beşiktaş altyapısında başladığına işaret etti.

Çalımbay, 17 yaşında A takıma yükseldiğini, 33 yaşında da futbolu bıraktığını belirterek şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın en çok formasını giyen futbolcusu ve şu ana kadar en çok şampiyonluk yaşayan futbolcusuyum. Futboldan sonra 2 yıl Ümit Milli Takım'da, 2 yıl A Milli Takım'da Mustafa Denizli hocayla beraber toplam 4 yıl çalıştım. İngiltere'ye futbolu incelemek ve dil için gittim. İlk teknik direktörlüğüme Göztepe ile başladım. Son olarak da memleketim Sivasspor'da teknik direktörlüğe devam ediyorum. Benim için futbol hayatımda iki önemli yer vardı, birisi Sivasspor diğeri de Beşiktaş."

Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal ise küçük yaşta İstanbul'a gittiklerini ve futbol hayatına Ümraniye'de amatör olarak Yamanspor'da başladığını kaydetti.

Ziya Erdal, 2009 yılından bugüne kadar da Sivasspor'da oynadığını vurgulayarak, "Rıza hocayla benzer yanım, onun Beşiktaş'ta uzun yıllar oynadığı gibi ben de Sivasspor'da uzun yıllar oynamak istiyorum." diye konuştu.

Söyleşi sonrasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe, Rıza Çalımbay ve Ziya Erdal'a teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Beşiktaş, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş-Slovan Bratislava maçında tribünler boş kaldı!
Lens ve Atiba tribünde Oğuzhan Özyakup'a tribünlerden tepki Beşiktaş, Bratislava galibiyeti sonrası 570 bin euro kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:07:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Tokat'ta gençlerle buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]