Son Dakika Haberleri: Sivasspor Teknik Direktörü Keleş'ten Vali Ayhan'a Ziyaret

Sivasspor Teknik Direktörü Keleş'ten Vali Ayhan'a Ziyaret

43 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Sivasspor Teknik Direktörü Keleş'ten Vali Ayhan'a Ziyaret, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Sivasspor Asbaşkanı Faruk Taşseten, takım kaptanı Ziya Erdal ile yardımcı antrenör Yunus Kaya da yer aldı.

Vali Ayhan, kırmızı-beyazlı ekibin hafta sonu ligde Trabzonspor karşısında çok iyi bir futbol oynadığını belirterek, "Oynanan futbol bizleri hem çok mutlu etti hem de ligde gelecek haftalar öncesi umut verdi. Trabzonspor karşısında 3 puanı hak ettik ancak 1 puan da iyi sayılır. Gelecek hafta deplasmanda Kasımpaşa'dan puanla döneceğinizden hiç kuşkum yok. Sizleri seviyoruz ve her zaman sizin yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Keleş ise samimi ve sıcak karşılamasından dolayı Ayhan'a teşekkür etti.


Kulüp asbaşkanı Taşseten de Vali Ayhan'ın Sivasspor'u gönülden desteklediğini belirterek, "Valimiz Salih Ayhan bizden biri gibi. Galibiyetimizde bizler kadar mutlu olurken, puan kayıplarımızda yine bizim gibi üzüldüğünü yakından biliyoruz. Destekleri bizi güç ve mutluluk veriyor. Bugün de kendisini ziyaret ederek sohbet ettik. Kendisine teşekkür ediyor, Sivasımızın yarınları için durmadan çalışmasını da takdir ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Ziyaretin sonunda Keleş üzerinde Salih Ayhan yazılı 58 numaralı formayı, Ziya Erdal ise kendi adını taşıyan formayı Ayhan'a hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:47 Kaynak: AA

Hakan Keleş, Salih Ayhan, Sivasspor, Spor
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