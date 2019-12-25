Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, devre arası transfer çalışmalarında takımın dengesini bozmayacak 3-4 transfer yapmayı planladıklarını söyledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması Açıklaması, System.String[]

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, devre arası transfer çalışmalarında takımın dengesini bozmayacak 3-4 transfer yapmayı planladıklarını söyledi.

Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde devre arası yaklaştıkça kart cezaları ve sakatlıklardan dolayı eksik futbolcuların çoğaldığını belirtti.

Yaşanan bu durumdan dolayı oyuna fazla müdahale şanslarının kalmadığını aktaran Çalımbay, ligde geride kalan hafta Gençlerbirliği ile oynadıkları maçta aynı nedenden sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Çalımbay, sezon başından beri çok çalışarak, mücadele ederek güzel şeyler yaptıklarını dile getirerek, "Şu anda bulunduğumuz yere şansla değil, çalışarak geldik. Onun için de çok mutluyuz." diye konuştu.

"1 penaltımız yok"

Türkiye'de rakip ceza sahasına en çok giren takımın Sivasspor olduğuna dikkati çeken Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha 1 penaltımız yok, 1 penaltı atamadık. Sezon başından beri bir sürü penaltı pozisyonumuz vardı, vermediler. Onun için bizim yediğimiz golü hiç konuşan yok. Çekilen çizgiyi, televizyonda gösterilenleri... Bize de yazık. Gol değildi, ofsayttı o. Şimdi bizim yapacağımız tek şey, ligde ilk yarı öncesi kalan Göztepe maçını kazanmak. Gençlerbirliği ve Göztepe maçlarına final niteliğinde bakıyorduk. Gençlerbirliği maçı istediğimiz gibi olmadı ama sevindiğimiz bir skorla da bitirdik. Göztepe maçını taraftarımızın önünde mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor."

Çalımbay, ligin ilk yarısını lider tamamlamayı garantileyen takımındaki tüm futbolcularla gurur duyduğunu vurguladı.

"VAR'dan herkes mağdur"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının paylaşılması talebiyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Rıza Çalımbay, şunları kaydetti:

"VAR'dan herkes mağdur. En çok mağdur olanlardan biri de biziz. Sivasspor olduğu için pozisyonlarımız es geçiliyor, arada kaynıyor gidiyor. Kimse konuşmuyor bile. Ahmet başkan boşa konuşan birisi değildir. Mutlaka bir şey vardır. Her zaman söylediğim bir şey var, faal maç yöneten arkadaşlar VAR'ın başına geçmesinler. Geçtikleri zaman mutlaka sorun oluyor. Artık VAR'da kimin olduğu öğreniliyor. Bence arkadaşları yıpratıyorlar. VAR'ın başına bence iyi eğitim almış başka bir grubun gelmesi gerekiyor. VAR'da ne konuşulduğunu, ne olduğunu açıklarlarsa, o muhteşem bir şey olur. Yoksa VAR sistemi muhteşem ve hakem arkadaşlarımızın işini kolaylaştıran bir sistem. Onun için bunu çok iyi şekilde kullanmamız gerekiyor."

"3-4 takviye yapmamız gerekiyor"

Çalımbay, Medipol Başakşehir forması giyen eski futbolcuları Brezilyalı Robinho'nun transfer edileceği iddialarının sorulması üzerine, "Robinho ile ilgili net bir şey yok ama bizim kesinlikle takviye yapmamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Sivasspor'un çok büyük paralar vererek oyuncu alamayacağına dikkati çeken tecrübeli teknik adam, transfer listesini yönetimle paylaşacaklarını dile getirerek, "Bunları yapabilirsek, ikinci yarı daha farklı, alternatifli bir kadro oluruz. Çünkü kupada da ilerlemek istiyoruz ve güçlü bir takımla (BtcTurk Yeni Malatyaspor) eşleştik. Gerekirse hem kupada hem de ligde aynı kadroyla oynamayı düşünüyoruz. Onun için bir an önce 3-4 tane takviye yapmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Çalımbay, transfer listesindeki oyuncuların, takımdaki dengeyi bozmayacak, maddi açıdan da kulübe çok büyük yük getirmeyecek isimler olduğunu belirtti.

"(Şampiyonluğa gidiyoruz) gibi bir kelime kullanmadım"

"Hiçbir zaman 'şampiyonuz', 'şampiyonluğa gidiyoruz' gibi bir kelime kullanmadım." diyerek açıklamasını sürdüren Çalımbay, bazı futbolcuların Gençlerbirliği maçındaki agresif tavırlarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız maç kaybetmek istemiyor. Onun gerginliğinden dolayı bazı şeyler olabilir. Her kulüpte olabiliyor ama tabii ki bizim bunu yapmamamız gerekiyor. Toplantı yaptım ve aynı şeyi söyledim. Bize yakışanı yapmamız, boş işlerle uğraşmamamız, işimize bakmamız gerekiyor. Maç oynanırken biz de bazen kenarda duramıyoruz, hakikaten sinirleniyoruz, agresif olabiliyoruz. Onun için futbolcularımda da mağlup durumdayken benzer şeyler olabiliyor."

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü sahasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Fernando, Hugo Vieira ve Serhiy Rybalka katılmadı.

Gençlerbirliği, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:18 Kaynak: AA
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