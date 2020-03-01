Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan Galatasaray yorumu!

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ankara'ya gelmeden önce kendilerini zor bir deplasmanın beklediğini futbolcularına anlattığını belirtti.



Karşılaşmanın ilk yarısında iyi oynadıklarını ancak istediklerini sahaya tamamen yansıtamadıklarını dile getiren Çalımbay, "Rakip 10 kişi kalınca büyük bir avantaj yakaladık. Oyun disiplinini çok iyi bir şekilde tutmamız gerekiyordu, ikinci yarıda onu yaptık. Daha basit, daha çabuk oynadık ve çok güzel pozisyonlar yakaladık. İyi bir galibiyet aldık. Önümüzde 10 maç daha var, önemli olan o maçları iyi şekilde bitirebilmek. Bundan sonraki maçlar telafisi olmayan maçlar. Şimdi tek hedefimiz Galatasaray maçı." diye konuştu.



Çalımbay, takım hakkında ileriye dönük bir endişesi olup olmadığı yönündeki soruya, "Benim hiçbir zaman endişem olmadı. Zaten biz öyle çok büyük paralara kurulan bir takım değiliz. Mütevazı bir takımız, gücümüzü de çok iyi biliyoruz. İlk yarıda oynadığımız oyun istediğimiz gibi değildi ama rakip takıma da pozisyon vermedik. İkinci yarıda da avantajımızı çok iyi şekilde kullandık. Bu deplasman kolay bir deplasman değildi. Ben takımımdan çok memnunum. Sezon başından bu yana gerçekten mükemmel işler yaptılar." yanıtını verdi.



Ligde gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçı hakkındaki görüşleri de sorulan Çalımbay, "Futbolcu arkadaşlarıma bu maçın, Galatasaray maçından daha zor olacağını söyledim. Galatasaray maçı üç ihtimalli bir maç. Bizim için artık her maç final maçı gibi. Galatasaray maçını sahamızda, taraftarımızın önünde mutlaka iyi bir şekilde bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Akçay: "Beşiktaş maçı zor geçecek"



Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyuncularını tebrik etti.



"Skora bakıldığında aciz bir Ankaragücü anlaşılabilir ama takımımızdan biz çok memnunuz." diyen Akçay, "Şu an saha duruşumuz ve yapılan mücadelenin kalitesi bizi gelecek müsabakalara daha iyi bakmaya zorluyor ve böyle düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Akçay, rakipleri Demir Grup Sivaspor'u da tebrik ederek, "Onların da sonuçta şampiyonluk yolunda bir mücadeleleri var. Umarım onlar da başarılı olur. Önümüzde Beşiktaş mücadelesi var. O da zor geçecek bir müsabaka ama ayakta durmaya ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



"Başarı ve skor ülkemizin birinci anlayış noktası"



Gençlerbirliği maçının ardından yaşanan sürece dair bir soruya Akçay, "Öyle bir tarz olursa biz yönetimle bunu konuşuruz. Öyle bir süreç oluşmadı. Ama olursa da yönetim kurulu muhatabımızdır. Hoşa gitmediğimiz takdirde veyahutta yeterli olmadığımız anlaşılırsa veya bize söylenirse saygıyla karşılarız. Biz emekçiyiz, biz mücadele ederiz. Futbolun içinde bunlar var." cevabını verdi.



Akçay, başarı ve skorun ülke sporundaki birinci anlayış noktası olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Eğer skor kötü ise siz başarısızsınız. Bunu kabul etmelisiniz. Seyirciler, yöneticiler bunu böyle görür. Bu bir bakış açısı. Bu bir kültür. Almanya'da Nürnberg maçını seyrettim. Takım küme düştü. 52 bin seyirci alkışladı. Herkes mendil salladı. Merhaba dediler, bütün seyirciyi dolaştılar. Bu bir kültür. Küme düşmek ya da yenilmek çok affedersiniz namussuzluk değil ki. Böyle algılanması, böyle yükler verilmesi futbolumuzun gelişmesine de engel olan bir durum. Başarısızlık ve başarı bizim işimizin içinde var. Yönetim kuruluna bağlıyız. Yönetim kurulu bize 'Arkadaş bu iş bu kadar' derse saygıyla karşılarsın."



