Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan şampiyonluk açıklaması: 'Transfer yapsak...' - Son Dakika

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan şampiyonluk açıklaması: 'Transfer yapsak...'

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları;


Her maçta gol attık, VAR'a takıldık. Son maçlarda şanssızlıklar yaşadık. Rakiplere çok pozisyon yakaladık ama atamadık. Üstümüzde şanssızlık vardı. Fenerbahçe maçı final maçıydı, iyi hazırlandık. Kapanmadık, iki attık ama daha fazla atabilirdik



F.BAHÇE İYİ DEĞİL


Fenerbahçe iyi değil, Ozan Tufan iyi bir orta saha oyuncusu, defansta oynaması eksi bir şey. Bazen bizde de bunlar yapıyor. Fenerbahçe bizim yerimizde olsaydı, 3-4 transfer yapar şampiyon olurdu. Seneye daha iyi olacaklardır


HER ŞEYİ HAK ETTİLER


Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Fatih Aksoy'u çok seviyorum. Biz buraya gelmeye yakınken, Mert Hakan ayrılmak istiyordu. Her şeyi hak ettiler, inşallah başarılı olurlar. Üçü de ayrılıyor, onlardan iyi oynayıp gitmelerini istedim.


ŞAMPİYON OLURDUK


Mert Hakan penaltı kaçırınca herkes hakkında konuştu. Bugün oynatıp oynatmamak konusunda biraz düşündük. Penaltıdan sonra herkes onu suçladı, futbolda bunlar var. Elinden geleni yaptı. Emre de Fatih de Mert de... Biz takviye yapsak zaten şampiyon olurduk

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 00:30 

Son Dakika Spor Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan şampiyonluk açıklaması: 'Transfer yapsak...' - Son Dakika Spor
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00:07
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23:19
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22:30
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
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21:01
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20:51
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
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