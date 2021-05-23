Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan yeni sezon değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan yeni sezon değerlendirmesi Açıklaması

23.05.2021 11:22
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan yeni sezon değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yeni sezon öncesi oturmuş bir kadro yapıları olduğunu söyledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yeni sezon öncesi oturmuş bir kadro yapıları olduğunu söyledi.

Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başındaki en önemli transferlerinin Max Gradel ve Faycal Fajr olduğunu anlatırken, "Onlar kimsenin bilmediği transferler. Faycal'ı yıllardan beri takip ediyoruz, alamadığımız bir oyuncuydu. Max Gradel de bilinen bir oyuncuydu." dedi.

Max Gradel'in sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Çalımbay, "Max Gradel'e çok teklif vardı. Ben özellikle, 'Biz burada olsak da olmasak da Max Gradel'in burada olması gerekiyor. Çok büyük faydası olur. Futbolu çok seviyor, arkadaşları da onu çok seviyor. Burada kalması lazım.' dedim. Yalnız onunla ilgili bu sene bir sıkıntı yaşayacağız, sezon başı olimpiyatlara gidiyor. Lig başlayana kadar bizimle çalışmayacak. Hazırlık dönemine büyük ihtimal katılmayacak." diye konuştu.

"Sadece 5-6 oyuncu alınacak"

Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin yeni sezon öncesi kadro planlamasının kolay olduğunu vurgulayarak, "Biz gitsek bile burada güzel bir takım oturttuk. Takımın iskeleti var. Sadece 5-6 oyuncu alınacak. Giden oyuncu da fazla yok. Zaten mukavelesi biten arkadaşlarımız dahil hiç kimse gitmek istemiyor. Onun için Sivas'ın işi kolay. Tek şey oraya alacakları oyuncular." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım aday kadrosuna Sivasspor'dan futbolcu alınmamasına değinen Çalımbay, şu görüşlerini aktardı:

"Şenol (Güneş) hocaya saygım sonsuz. Bizim takımda gerçekten milli takımı hak eden oyuncular var. Hak ettiklerine yürekten inanıyorum. Onların bence gitmesi gerekiyordu. Şenol hoca mutlaka takip ediyordur. Şenol hocaya veya başka bir teknik direktör arkadaşımıza, 'Bunu da alsaydın, şunu niye almıyorsun?' gibi bir şey söylemem. Kesinlikle bir kırgınlığım yok, saygım var. Her teknik direktörün kendine göre fikri, düşüncesi var."

Çalımbay, Sivasspor'un ligde en çok yerli futbolcu oynatan takımlardan olduğuna dikkati çekerek, oyuncularının gösterdikleri mücadele, aldıkları süre ve kazandıkları maçlarla milli takım kadrosuna girmeyi hak ettiklerine inandığını vurguladı.

A Milli Futbol Takımı'na ve Şenol Güneş'e Avrupa Şampiyonası'nda başarı dileyen Çalımbay, "Çok iyi bir kadromuz ve kaliteli oyuncularımız var. Burak (Yılmaz), Zeki (Çelik) ve Yusuf (Yazıcı), Fransa'da şampiyonluğa oynuyor. Bundan daha güzel bir şey olur mu? Şenol hocanın eli çok geniş, kadrosu çok iyi. İnşallah çok başarılı olurlar." ifadelerini kullandı.

"Biz, onların aldığı bir oyuncunun bütçesiyle takım yapıyoruz"

Tecrübeli teknik adam, Sivasspor'un önceki sezon şampiyonluk mücadelesi verdiğine, geçen sezon ise ligi 5. sırada tamamladığına değinirken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaklaşırsınız ama oraya gidemeyebilirsiniz. Bütçe çok önemli. Alacağınız oyuncular, kadronun genişliği çok çok önemli. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor bir oyuncu alıyor, biz, onların aldığı bir oyuncunun bütçesiyle takım yapıyoruz. Bence esas başarı budur. Az bütçeyle, kısıtlı kadroyla bunları yapabiliyorsak, bana göre en büyük başarı bu. Bakıyorsunuz dört büyüklerden sonra Sivasspor geliyor. Geçen sezon da bu sezon da aynı."

Rıza Çalımbay, Şenol Güneş, Sivasspor, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan yeni sezon değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Spor


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