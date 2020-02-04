Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gaziantep FK karşısında alınan mağlubiyetten ders çıkartacaklarını söyledi.

Çalımbay, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ligin 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 5-1 yenilerek, beklemedikleri sonuç aldıklarını anımsattı.

Mağlubiyetten ders çıkartacaklarını vurgulayan Çalımbay, "Bu bize çok şey kazandırır. Çünkü lig çok uzun bir maraton ve daha 14 kritik maçımız var. Bunun yanında da kupa maçlarımız var. Arkadaşlarımızla bugün toplantı yapacağız, çok iyi şekilde değerlendireceğiz." dedi.

Çalımbay, ligin ilk yarısında aynı periyotta 4 puanları bulunduğunu, şimdi de aynı puana sahip olduklarını belirterek, "Çaykur Rizespor ve Gaziantep maçları istediğimiz şekilde geçseydi iyi bir avantaj yakalamış olacaktık. Onlar da iyi geçseydi yine kritik üç maç oynayacaktık. Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçları bizim için çok kritik ve final maçları. Bunların hepsinin farkındayız." diye konuştu.

"Bir sürü maçımız var ve bunların hepsi de kritik"

Futbolcularının da alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Orada yaptığımız hataları biliyoruz, onların hepsini masaya yatıracağız. Mağlubiyete üzülüyoruz ama kaçırdığımız goller hakikaten bizim için çok önemliydi. Ancak yaşandı, bundan çok iyi ders çıkartıp önümüze bakmamız lazım. Bir sürü maçımız var ve bunların hepsi de kritik. Yeni transferlerimizden bir anda yararlanma şansımız yok. Skuletic gece Gaziantep'e geldi ve maça zor yetiştirdik, mecburen oynatmak zorunda kaldık. Kone'nin sakatlığı vardı, böyle sıkıntılar yaşadık. Yoğun bir 10 gün geçti."

Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve ligde yoğun bir maç programı ile karşı karşıya olmalarının sıkıntısını yaşadıklarını anlattı.

Zaman zaman bu tür inişli çıkışlı grafiklerin yaşanabileceğine işaret eden Çalımbay, bundan sonra yollarına iyi bir şekilde devam edeceklerine inandığını vurguladı.

Çalımbay'dan lig ve kupa maçlarının programına tepki

Lig ve kupa maçlarının günleri ve saatlerinin değiştirilmesi konusunda kulüp olarak yaptıkları girişimlerin sonuçsuz kaldığına değinen Çalımbay, şöyle devam etti:

"Bu hakikaten bizi çok üzüyor ve zor durumda bırakıyor. Şu anda Kone, Fernando, Marcelo, Erdoğan ve Emre sakat, oynayıp oynamayacakları belli değil. Kone, Fernando ve Marcelo en az 3 hafta oynayamaz. Belki Fernando önümüzdeki hafta oynar ama yok. Erdoğan ve Emre belli değil. Şimdi bizim böyle bir sıkıntımız var, kadroda en az 6-7 kişi yok. Arkadaşlarımız maç tarihlerini, saatlerini yaparken, bizim kupa maçımızı saat 20.30'a veriyorlar. Bu maçı 20.30'a verdiğiniz zaman burası Sivas. Bizim buraya 20.30'dan sonra dönme şansımız yok. Uçak inmeyebilir, her şey olabilir. Onun için 1 gün daha orada kalmak zorunda kalıyoruz. Geliyoruz buraya 1 gün dinleniyoruz ve bizi final gibi maça Başakşehir karşısına çıkartıyorlar. Şimdi ben burada yedek takım mı çıkayım, tam takım mı çıkayım, nasıl çıkayım? İki günde arkadaşlarımızı toparlamamız zor, orada sakatlık olursa kapatmamız zor."

Aynı şeyin kupada rövanş maçında da söz konusu olduğunu dile getiren Çalımbay, "Antalyaspor maçının rövanşını oynuyoruz, yine saat 20.30'a veriyorlar. İnsanların şunu bilmesi lazım 20.30'da Sivas'ta hava sıcaklığı eksiye dönüşüyor, çok soğuk oluyor. Saat 16.00'da bile kar, buz her şeyin olabileceği bir sahada saat 20.30'da maç vermek doğru değil. Bu maçı oynuyoruz, 2 gün sonra Trabzon'a final gibi bir maça gidiyoruz." şeklinde konuştu.

"Bir karar vereceğiz ya ora ya bura"

Deneyimli teknik adam, ligde ve kupada kadro kurma konusunda sıkıntı yaşadığını belirterek, "Bir karar vereceğiz ya ora ya bura. Sanki ikilemde kaldık, sanki biz kupada gitmeyelim gibi bir şey var. Biz gitmek istiyoruz ama öyle şartlar oluşuyor ki kadro çıkartma veya dinlenme gibi bir şansımız maalesef yok." ifadelerini kullandı.

Ligde sahalarında Medipol Başakşehir ile final niteliğinde bir maça çıkacaklarına vurgu yapan Çalımbay, "Başakşehir maçı çok kritik ve önemli. Taraftarımızın o gün ne olursa olsun stadı doldurması ve çok büyük destek vermesi gerekiyor. Buna ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.

"Hiçbir zaman ağzımdan şampiyon olacağız diye bir şey çıkmadı"

"Hiçbir zaman şampiyon olacağız diye ortaya çıkmadık, benim ağzımdan kimse şampiyon olacağız sözünü duymamıştır." diyen Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim dışımızdaki alttaki takımların hepsi 'biz şampiyon olacağız' diyorlar. Olabilir, futbol bu. Biz maç maç bakıyoruz. Futbolcu arkadaşlarıma sezon başından beri yürekten inanıyorum, güveniyorum. Çok iyi şeyler yapacağımıza kesinlikle inanıyorum. Transfer olan arkadaşlarımızla 2-3 hafta sonra uyumu sağladıktan sonra çok iyi alternatifli bir kadromuz olacak. En önemli şey sakat arkadaşlarımız da iyileştiği zaman daha iyi bir duruma geleceğiz."