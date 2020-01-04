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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Emre Kılınç ve Mert Hakan takımdan ayrılmayı düşünmüyor"...
7 saat önce
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Emre Kılınç ve Mert Hakan takımdan ayrılmayı düşünmüyor" dedi. Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:18 Kaynak: İHA
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