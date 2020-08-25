Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "İyi bir takım kurmamız gerekiyor" (1) - Son Dakika

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "İyi bir takım kurmamız gerekiyor" (1)

Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, yeni sezonda oluşacak yoğun maç trafiği sebebiyle iyi ve alternatifli bir kadro kurmaları gerektiğini söyledi.

Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, yeni sezonda oluşacak yoğun maç trafiği sebebiyle iyi ve alternatifli bir kadro kurmaları gerektiğini söyledi.

Çalımbay, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da gerçekleştirdikleri kampta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldıklarını ve çok zor maçlar oynayacaklarını belirten Çalımbay, "Hem ligi hem de Avrupa kupalarını birlikte götürmemiz gerekiyor. Arkasından da Türkiye Kupası var. Bunun için iyi bir takım kurmamız gerekiyor. Geçen sezon en çok kadro yetersizliğinin sıkıntısını çektik. O durumu bu sene yaşamak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

İyi transferler yaptıklarını ve bu oyuncuların uyum sağlaması halinde yine başarılı olacaklarına inandıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Gayet iyi bir kamp süreci geçiriyoruz, her şey mükemmel. Tek eksiğimiz transferlerimiz. Onları da bir an önce yapmaya çalışıyoruz. 2-3 arkadaş aldık, 3-4 daha futbolcuyla transferi kapatacağız. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmek daha önemliydi ama UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara direkt katılmak da çok güzel oldu. Gruplarda çok iyi takımlarla oynayacağız, bunun farkındayız ama bizim için öncelik lige iyi başlangıç yapmak."

Rıza Çalımbay, geçen sezona çok daha az oyuncuyla başladıklarını vurgulayarak, alternatif eksikliği olmasa ligi çok daha iyi yerde bitirmiş olacaklarının da altını çizdi.

"Alternatifli bir kadro kurmamız gerekiyor"

Deneyimli çalıştırıcı, 3 kulvarda mücadele edecek olmaları sebebiyle alternatifli bir kadro kurmalarının önemini vurguladı.

Transfer çalışmalarının menajerler sebebiyle zor geçtiğini aktaran Çalımbay, "Bizim aslında eksiğimiz alternatifli bir kadro kurmamız gerekiyor. Birer kanat ve forvet ile çok iyi bir orta sahaya ihtiyacımız var. Almak istediğimiz oyuncular var ama kolay olmuyor. Mesela 2 gün önce bir arkadaşımızı çok istedik ama anlaşamadık, istediği parayı kulübümüz veremedi. Onun içinde tabii ki biz bir kere yani istediğimiz oyuncuyu alma şansımız yok. Biz paramıza göre oyuncu alacağız. Çünkü buradaki dengeleri bozamayız." diye konuştu.

"Çok zor bir lig yaşayacağız"

Ligin 21 takımla oynanacak olmasının tüm takımları zorlayacağını da belirten Çalımbay, şunları söyledi:

"Çok zor maçlar oynanacak. Futbolcular nasıl yetişecek ben de anlamıyorum. Milli maçlar ve Avrupa kupaları var. Aynı zamanda Mayıs'ın 15'inde bu ligin bitmesi gerekiyor. Kısaltılmış, çok zor bir lig yaşayacağız. Federasyonumuzun yanlışı demeyeyim ama yapmaması gereken şöyle bir şey var. Mesela altyapıdan 4 oyuncu alacaksınız diyorlar. Yani şimdi biz altyapıdan 10 oyuncu alalım, yeteri çıksın da alalım. Dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi genç arkadaşları altyapıdan yetiştirip oynatmak ama yoksa veya o kapasitede arkadaşımız yoksa o 4 oyuncuyu nasıl alacağız. Öyle yapacaklarına 18 yerli yapsalardı daha iyi olabilirdi."

"Jorge Felix çok iyi bir oyuncu"

Rıza Çalımbay, Jorge Felix transferine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Felix'in geçen sezon forvet arkasında oynamasına rağmen Polonya'da 16 gol attığını ve yılın oyuncusu seçildiğini hatırlatan Çalımbay, "Çok kariyerli bir oyuncu. Birdenbire her şeyini veremeyebilir. Oradaki oyununu hemen tutturmayabilir. Baktığın zaman yaptığı işler mükemmel. Polonya'da yılın futbolcusu seçilmek kolay değil. Bir de forvet arası oynayıp 16 gol atmak da kolay değil. İşin açıkcası ben de vereceği performansı merak ediyorum. Antrenmanlarda görüyoruz ama maçlarda bir görmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İspanyol futbolcunun kanatlarda da oynama özelliğine sahip olduğunu dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Jorge Felix, çok iyi bir oyuncu. Genç, oyun disiplinine çok sadık ve golü düşünen bir oyuncu. Kanatlarda da oynayabiliyor ama Türkiye ligi öyle kolay bir lig değil. İnşallah çok kısa zamanda ayak uydurur bize çok faydası olur. Bu sene canlı maç seyretme şansımız hiç olmadı o yüzden de bildiğimiz veya bize gelen video ya da kasetlerden seyrettiğimiz bazı arkadaşlarımız aldık. Bazı arkadaşlarımızı zaten biliyorduk, onları da aldık. Gönül isterdi ki Türkiye'den de alalım. Biz geçen sezon en çok yerli oyuncu oynatan takımlardan bir tanesiyiz ama maalesef yerli kontenjanımız dolu. Yerli arkadaşlarımız var ama federasyonun kararından dolayı alamıyoruz."

"Aldığımız oyuncuların hiçbiri bizi bugüne kadar mahcup etmedi"

Rıza Çalımbay, Türk futboluna kazandırdıkları genç oyuncular ve transferdeki başarılarına ilişkin soruya, şu cevabı verdi:

"Oyuncuları iyi takip ediyoruz. Benim scout ekibim yok, kendi ekibimi yolluyorum. Benim 8 kişilik bir çalışma grubum var. Onların hepsini gönderiyoruz ve şu anda 1 antrenör arkadaşımızı zaten İstanbul'da bıraktık. 3 transferimiz var, o transferleri orada yaptırmaya çalışıyoruz. Onları bitirirsek ondan sonra tam kadro olacağız. Şu anda tam kadro değiliz, çok eksiğimiz var. Ondan sonra tam kadro olacağız. Bizim transferde en büyük başarımız, en büyük özelliğimiz ne kadar boşluk bulursak oyuncuları seyrediyoruz. Aldığımız oyuncuların hiçbiri bizi bugüne kadar mahcup etmedi."

Rıza Çalımbay, rezerv ligin oynamayan futbolcular için iyi olacağını ancak ödenecek ücretler nedeniyle zor alınacak bir karar olduğunu ifade etti.

Bazı yabancı oyuncuların bu ligde oynamak istemeyeceğini anlatan Çalımbay, "Orada oynayan oyuncu da maç başı ücret ister. O yüzden onu federasyonun göze alacağını, yapacağını zannetmiyorum. Aslında olsa faydası olur, oynamayan oyuncularınızı orada oynatabilirsiniz. Her an hazır tutabilirsiniz ama bu sene bir şans var 5 oyuncu değişikliği hakkı kullanabiliyorsunuz. Onda da kadronuzun iyi ve geniş olması lazım. 24 oyuncun kaliteli oyuncular olduğu zaman çok büyük avantajın oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Favori Beşiktaş"

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda bugün oynayacağı PAOK maçına ilişkin de açıklamada bulundu.

Efsane olduğu siyah-beyazlılara başarılar dileyen Çalımbay, "PAOK takımı için bu maç çok önemli. Çünkü onlar bir süredir bayağı sıkıntıdaydı. Onun için kendi sahasının avantajını kullanmaya çalışacak ama artık avantaj da kalmadı seyircisiz oynandığı için. Beşiktaş hakikaten iyi bir takım, iyi de kadrosu var ve böyle eleme maçlarına alışık. Bu tür kupalarda çok oynamış bir Beşiktaş var. O yüzden bana göre Beşiktaş daha avantajlı." şeklinde konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın çok sevdiği bir arkadaşı olduğunu vurgulayan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Sergen beraber oynadığımız, kaptanlığını yaptığımız bir arkadaşımız. Başarılı olacaktır mutlaka çünkü çok büyük bir camiada görev yapıyor. Çok büyük bir sorumluluk var. Orada ikincilik, üçüncülük başarı sayılmıyor. İşi zor ama ben iyi olacağına inanıyorum. İyi de bir yönetim var. Tek şey onların da bizim gibi birkaç transfere ihtiyacı var."

Anadolu takımlarının da birçok şeyi başarabileceğine inandığını ve hiçbir şeyden korkmadığını anlatan Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim geçen sene oynadığımız mükemmel oyunlar, yaptığımız mükemmel şeyler vardı. Biz pandemi olana kadar kendi sahamızda hiç yenilmedik, gol atmadığımız maç yoktu. Ondan sonra tabii ki takımda bir düşüş başladı. Tabii oyuncular tedirginlik, panik yaşadı. Sakatlıkların çoğalması bizim için çok büyük dezavantaj oldu. Bir de maalesef hakem arkadaşlarımız sağ olsunlar özellikle VAR'a bakıp hata yaptılar. Bir sürü hata oldu ve kritik hatalardı bunlar. Bunlardan biri Başakşehir biri Trabzonspor maçı. Bunlar ikisinde de penaltımız var. Onlar belki verilse ve atsak daha farklı bir konumda olacaktık. Alanya maçında bariz golümüz var vermiyorlar. Yani öyle bazı aksilikler oldu. Bir tek bize olmuyor bütün takımlara oluyor ama bir anadolu takımına bu yapıldığı zaman onu telafi etmesi zor oluyor. Ama büyüklere böyle bir hata yaptığınızda o hakem aradaşımızın hiçbir şansı kalmıyor maalesef. Benim tek korktuğum şey sakatlıklar. Yani şu an 3-4 arkadaşımız sakat. Beni sadece onlar düşündürüyor."

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: İyi bir takım kurmamız gerekiyor (1)

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 11:19

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: 'İyi bir takım kurmamız gerekiyor' (1) - Son Dakika
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