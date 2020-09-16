Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay takımına güveniyor - SİVAS

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, alternatifli bir kadro kurduklarını ve takımına güvendiğini belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasında sahalarında Alanyaspor'a mağlup olduklarını anımsatarak, ilk hafta maçlarının zor ve sürprizlere açık olduğunu ifade etti.

Alanyaspor karşısında istedikleri gibi oynayamadıklarını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Zaman zaman da iyi oynadık, pozisyonlarımız da vardı. Beklemediğimiz anda goller yedik. İkinci yarı toparlandık ve gayet iyi oynamaya başladık. Pozisyonlar da bulduk ancak atamadık. Takımıma inanıyorum. Önümüzdeki 2 maçı çok iyi bitirirsek ve arayı da çok iyi değerlendirirsek istediğimiz duruma geleceğiz."

"Bundan sonra herkes daha iyisini yapacaktır"

Ligin 2. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacakları karşılaşmayı da değerlendiren Çalımbay, Erzurum'a galibiyet için gideceklerini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ilk maçını kazanarak moral kazandığına dikkati çeken Çalımbay, şöyle devam etti:

"Bizim de iyi bir duruma gelmemiz için puana çok ihtiyacımız var. Oradan iyi bir neticeyle dönmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımız her şeyin farkında, 1 saat süren bir toplantı yaptık. Bundan sonra herkes daha iyisini yapacaktır. Takımıma çok güveniyorum. Geçen seneden daha alternatifli bir takım kurduk ama uyum açısından zaman lazım. O zaman dolana kadar da iyi gitmeye çalışacağız."

"Fayçal Fajr hazır geldi"

Yeni transferleri Fayçal Fajr'in takıma hazır geldiğini aktaran Çalımbay, "Bütün gayemiz kamp döneminde almaktı ama olmadı. Lig başladıktan sonra aramıza katıldı. Hazır durumda geldi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına da onunla başlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Taraftar varken, sahamızda hiç mağlubiyetimiz yoktu. Taraftar bizim için çok büyük güçtü. Alanyaspor maçında onlar olsa çok farklı olabilirdi. Taraftarlarımız sahamızda hiç mağlubiyetimizi görmedi. Onlar bizim için çok büyük güç. Biz hem ligde hem de Avrupa'da çok iyi bir Demir Grup Sivasspor'u izletmek istiyoruz."