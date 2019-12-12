Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmada hakem hatalarıyla mağdur edilmek istemediklerini söyledi.

Çalımbay, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müsabakayı yönetecek hakem Ali Palabıyık'ın Galatasaray maçında futbolcuları Isaac Cofie'yi haksız bir şekilde kırmızı kartla cezalandırdığını ve aynı hataların tekrar edilmemesi temennisinde bulundu.

Isaac'in atılmasıyla Galatasaray gibi bir takıma karşı dezavantajlı duruma düştüklerini belirten Çalımbay, "(Ali Palabıyık) En çok beğendiğim, kişi olarak da saygı duyduğum bir arkadaşımız. Ama hakemlik bambaşka bir şey." dedi.

"Hakem arkadaşların da bizin de çok dikkatli olmamız gerekiyor"

Fenerbahçe maçında çok dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Hakem arkadaşların da bizim de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tek isteğimiz mağdur edilmemek. Başka bir isteğimiz yok, bugüne kadar hakemlerden hiçbir beklentimiz de olmadı. Şu anda ligde tek penaltı kullanmayan biziz, bir sürü penaltı pozisyonlarımız var. Hiç bir tanesini de gündeme getirmedik, konuşmuyoruz bile. Bu maç bizim için dönüm maçı. Galatasaray maçı gibi hatalara maruz kalmak istemiyoruz. Onun için de tek isteğimiz maçın doğru dürüst yönetilmesi."

Kariyerinin 500'üncü maçına çıkacak

Çalımbay, teknik adam olarak kariyerinde 500'üncü Süper Lig maçına çıkacağının anımsatılması üzerine, "Kariyerimde 500. maça çıkacağım, o da Fenerbahçe maçına denk geldi. Benim için Sivas ayrı bir yer. Sorumluluğum çok çok farklı. Burada çok başarılı olmak istiyorum. Onun için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 500 maça çıkmışız, inşallah bunu daha fazla yapmaya çalışırız." diye konuştu.

Orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sarı kart cezalısı olmasının sorulması üzerine de Çalımbay, bunun bir dezavantaj olduğunu sözlerine ekledi.

Çalımbay, hafif sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa ile orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın maça yetiştirilmeye çalışıldığını söyledi.

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.



Açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı oyuncular, çift kale maçla idmanı tamamladı.



Antrenmana, sakatlığı süren Serhiy Rybalka katılmadı, hafif sakatlığı bulunan Caner Osmanpaşa ise fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı.

Öte yandan Şehit Halil Kantarcı İşitme Engelliler Lisesi öğretmen ve öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek, Fenerbahçe maçı öncesi kırmızı-beyazlı futbolculara başarı diledi.

Sivasspor, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.