Sivasspor Teknik Heyeti İl Protokolüyle Dostluk Maçı Yaptı
53 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da aralarında teknik direktör Hakan Keleş, bazı yöneticiler ve teknik heyetinde yer aldığı takım, il protokolüyle dostluk maçında karşılaştı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
'da aralarında teknik direktör Hakan Keleş
, bazı yöneticiler ve teknik heyetinde yer aldığı takım, il protokolüyle dostluk maçında karşılaştı.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin
Tesisleri'nde oynanan maç renkli ve çekişmeli görüntülere sahne oldu. 25'er dakikalık iki devre şeklinde oynanan mücadelede teknik direktör Hakan Keleş ile Sivas Valisi Salih Ayhan
attıkları gollerle dikkati çekti.
Beraberlikle sona eren mücadelenin ardından iki takımın oyuncuları birbirini tebrik etti.
Dostluk maçını Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz
da izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:41 Kaynak: AA
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