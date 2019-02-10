Son Dakika Haberleri: Sivasspor Teknik Heyeti İl Protokolüyle Dostluk Maçı Yaptı

Sivasspor Teknik Heyeti İl Protokolüyle Dostluk Maçı Yaptı

53 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da aralarında teknik direktör Hakan Keleş, bazı yöneticiler ve teknik heyetinde yer aldığı takım, il protokolüyle dostluk maçında karşılaştı.

Sivasspor Teknik Heyeti İl Protokolüyle Dostluk Maçı Yaptı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da aralarında teknik direktör Hakan Keleş, bazı yöneticiler ve teknik heyetinde yer aldığı takım, il protokolüyle dostluk maçında karşılaştı.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde oynanan maç renkli ve çekişmeli görüntülere sahne oldu. 25'er dakikalık iki devre şeklinde oynanan mücadelede teknik direktör Hakan Keleş ile Sivas Valisi Salih Ayhan attıkları gollerle dikkati çekti.

Beraberlikle sona eren mücadelenin ardından iki takımın oyuncuları birbirini tebrik etti.


Dostluk maçını Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:41 Kaynak: AA

Hakan Keleş, Sivasspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emiliano Sala ile Dalga Geçen İki Taraftar Gözaltına Alındı Burak Yılmaz Gol Attıktan Sonra Stat Hoparlöründen Çalan Şarkı Dikkat Çekti

Beşiktaş'ın Yeni Transferi Shinji Kagawa'dan Japon Selamı! Fulham'ı Deviren Manchester United Çıkışını Sürdürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 12:34:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor Teknik Heyeti İl Protokolüyle Dostluk Maçı Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]