Sivasspor teknik heyeti sağlık kontrolünden geçti
1 saat önce
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın yardımcılığını yapacak; Kenan Oktay, Mustafa Cengiz Birgen, Servet Çetin ve Ayhan Tenbeloğlu sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:02 Kaynak: İHA
Demir Grup Sivasspor
Teknik Direktörü Rıza Çalımbay
'ın yardımcılığını yapacak; Kenan Oktay, Mustafa Cengiz
Birgen, Servet Çetin
ve Ayhan Tenbeloğlu sağlık kontrolünden geçti.
Yeni sezonda Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yardımcılığını yapacak olan Kenan Oktay, Mustafa Cengiz Birgen, Servet Çetin ve Ayhan Tenbeloğlu ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
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