Sivasspor tekrar liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivasspor tekrar liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika

Sivasspor tekrar liderlik koltuğuna oturdu

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında zirvenin iddialı ekiplerinden D.G. Sivasspor, A. Alanyaspor'u ekinde konuk etti.

Sivasspor tekrar liderlik koltuğuna oturdu, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında zirvenin iddialı ekiplerinden D.G. Sivasspor, A. Alanyaspor'u ekinde konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü sona erdi.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahasına ortaladığı Hakan topu kafası ile kontrol etmek istedi. Caulker'in müdahalesi ile Hakan yerde kaldı. VAR'a giden Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada Mert Hakan kullandığı penaltıda topu ağlarla buluşturdu. 1-0

27. dakikada Mert Hakan kullandığı serbest vuruşta topu kaleye göndermek istese de, top kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.

32. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Samassa'nın kucağında kaldı.

37. dakikada Bakasetas, kazandığı topu ceza yayı üzerinden sert bir şutla kaleye göndermek istedi. Top dışarı çıktı.

47. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cisse, sert bir şutla topu kaleye göndermek istese de Samassa topu kontrol etmeyi başardı.

59. dakikada Fernando'nun ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta top direkten döndü. Sivassporspor büyük bir fırsatı kaçırdı.

64. dakikada Mert Hakan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta top kaleci Marafona'dan döndü. Dönen topu ise Yasin tamamlayamadı.

67. dakikada Cisse'nin ortasına ceza sahasının sol çaprazında bulunan Mustafa, kafa şutu ile topu kaleye göndermek istese de top dışarı çıktı.

87. dakikada Bakasetas'ın kullandığı korner vuruşunda kale önünde Fernandes topa kafasıyla dokundu. Top üstten auta çıktı.

Stad: 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Volkan Ahmet Narinç xx

D.G. Sivasspor: Samassa xx, Camara xx, Aaron xx, Erdoğan xx, Marcelo xx, Fatih xx, Mert Hakan xx, Hakan xx, Fernando xx (Emre dk. 63 xx), Yasin xx (Claudemir dk. 79 ?), Yatabare xx (Kone dk. 71 xx)

Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Armin, Furkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

A. Alanyaspor: Marafona xx,Nsakala xx, Welinton xx, Caulker xx, Onur xx, Siopis xx, Musa xx (Mustafa dk. 64 xx), Bammou xx ( Fernandes dk.46 xx), Bakasetas xx, Efecan xx, Cisse xx

Yedekler: Cenk, Eray, Carneiro, Kanak, Umut, Tzavellas, Emircan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Mert Hakan (dk. 9 pen.) (D.G. Sivasspor)

Sarı Kartlar: Erdoğan, Marcelo, Hakan, Samassa, Fatih (D.G. Sivasspor), Caulker, Onur (A. Alanyaspor)

(Oğuzhan Sarzep - Onur Erden/İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
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