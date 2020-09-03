Sivasspor, The Land of Legends Cup finaline hazırlanıyor!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, The Land of Legends Cup'ta cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla sona erdi.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 15:43
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