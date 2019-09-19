Sivasspor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü! 2 eksik...
1 saat önce
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman koşuyla başladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman koşuyla başladı.
Açma germe hareketlerinin ardından antrenman top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Sakatlıkları bulunan Serhiy Rybalka ile Barış Yardımcı takımdan ayrı çalıştı.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:15
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