Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü! 2 eksik...
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Sivasspor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü! 2 eksik...

1 saat önce

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman koşuyla başladı.

Sivasspor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü! 2 eksik..., System.String[]

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman koşuyla başladı.


Açma germe hareketlerinin ardından antrenman top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.


Sakatlıkları bulunan Serhiy Rybalka ile Barış Yardımcı takımdan ayrı çalıştı.


Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:15 
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