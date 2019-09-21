Son Dakika Haberleri: Sivasspor, trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Sivasspor, trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

1 saat önce

DEMİR Grup Sivasspor, kendi evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]

DEMİR Grup Sivasspor, kendi evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında Pazartesi günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde geniş alan pas çalışması yapan futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı son antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Sivasspor'da sakatlığı geçen kaptan Ziya Erdal forma giyebilecek. Önceki günkü antrenmanda sakatlanan ve sağ el bileğinde kıkırdak hasarı ile bağ yırtığı tespit edilen kaleci Muammer Yıldırım ile menisküs ameliyatı olacağı açıklanan Serhiy Rybalka ve sakatlığı süren Barış Yardımcı ise Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Trabzonspor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:27 Kaynak: DHA
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