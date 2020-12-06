Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla tamamladı.

Ligin 11'inci hafta maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Demir Grup Sivasspor, kentteki son çalışmasını yaptı. Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sivasspor'da hafif sakatlık ve rahatsızlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt, Serhiy Rybalka ve Olarenwaju Kayode takımdan ayrı olarak çalıştı.