Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır
Son Dakika Spor Haber

Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

4 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.

Isınma hareketlerinin ardından gruplar halinde 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmana sakatlıkları nedeniyle Serhiy Rybalka, Barış Yardımcı ve Muammer Yıldırım katılmadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor yarın saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

Trabzonspor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gazişehir Gaziantep, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti!
Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında! Maçta ilk gol geldi Alanyaspor, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı! Malatya'da Fatih Terim pankartı elden ele dolaştı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 20:01:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]