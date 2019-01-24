Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Trabzonspor Maçına Odaklandı

Sivasspor, Trabzonspor Maçına Odaklandı

55 dakika önce

Demir Grup Sivasspor'un kulüp asbaşkanı Faruk Taşseten, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü sahalarında Trabzonspor ile yapacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

Demir Grup Sivasspor'un kulüp asbaşkanı Faruk Taşseten, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü sahalarında Trabzonspor ile yapacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

Taşseten, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde geride kalan hafta Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmayı unuttuklarını, Trabzonspor maçına odaklandıklarını belirtti.

"İkinci yarıda evimizde olan ilk maçımızı puanlarla kapatmak, kazanmak istiyoruz." diyen Taşseten, "Sahamızda ve seyircimiz önünde iyi başlamak istiyoruz. Taraftarımız bizim için büyük bir güç." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların moral ve motivasyonlarının yüksek olduğunu, Trabzonspor maçına iyi hazırlandıklarını aktaran Taşseten, "Trabzonspor maçı, bizim için önemli bir karşılaşma. Bütün futbolcu kardeşlerimiz bunun bilincinde. İyi bir sonuç almak istiyoruz." diye konuştu.

Transfer çalışmaları

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Faruk Taşseten, şunları kaydetti:

"Gelecek futbolcular var, teknik heyetimiz futbolcular üzerinde çalışıyor. Lig arasında transfer yapmak kolay değil. Onun için iyi oyuncu bulmak, nokta transfer yapmak lazım. Birkaç yabancı futbolcumuzun sözleşmesi bitiyor. Alacağımız futbolcular önümüzdeki sezonun takımını oluşturmak için önemli. Nokta 2-3 transferle gücümüze güç katarak yolumuza devam etmek istiyoruz.

Alacağımız futbolcular gelip geçici değil, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturacak. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Lig uzun bir maraton, 1-2 maçla sınırlı değil. Geçen haftayı unuttuk, futbolcu arkadaşlarımız ve hocalarımızla aynı şeyi konuştuk. Lig, bizim için Trabzonspor karşılaşmasıyla başlıyor, sezonun önemli maçlarından biri. Kazanacağımıza da inanıyorum. Sivaslıyım diyen herkesi, bütün Yiğidoları maça bekliyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde galip gelmek istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:19 Kaynak: AA

Faruk Taşseten, Sivasspor, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni Malatyaspor'un Transferi İçin Büyük Çaba Sarf Ettiği Aboubakar Kamara, Gözaltına Alındı Balıkesirspor Baltok'u 3-1 ile Geçen Trabzonspor, Kupada Çeyrek Finale Yükseldi

Fenerbahçe'nin Anlaştığı Victor Moses İstanbul'a Geldi Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'den Transferi Aatif, 4,5 Ay Sonra Sahaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 11:14:24. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Trabzonspor Maçına Odaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]