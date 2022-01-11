Sivasspor, lider Trabzon maçına hazırlanıyor - Son Dakika

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla ligin lideri Trabzonspor maçının hazırlıklarına takım halinde yaptığı çalışmayla devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 15.00'te basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra geniş alan pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor ile Trabzonspor, 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

(Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan/İHA)