Sivasspor, Türkiye'ye 700 puan kazandırdı - Son Dakika

DG Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi sahnesinde ülke sıralamasında Türkiye'ye toplamda 700 puan kazandırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 5-0 yenilen Sivasspor'un, Avrupa serüveni sona erdi. Kırmızı-beyazlı takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u her iki müsabakada da 1-0'lık skorla geçerek, Türkiye'ye 400 puan kazandırmıştı. 3. elemede ise ilk sınavında Dinamo Batumi'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Sivas temsilcisi; 200 puan, ikinci maçta ise rakibiyle berabere kalarak ülke puanına 100 puanlık daha katkı vermişti.

Yiğidolar, bu sonuçların ardından ülke puanına bu sezon toplamda 700 puan kazandırmayı başardı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)